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Откачать воду с улиц Керчи пообещали за два часа

  /   Обновлено: 17 июня 2021 10:37
Общество
Откачать воду с улиц Керчи пообещали за два часа
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Керчь, 17 июня. Обильные ливни спровоцировали подтопление улиц в Керчи. Сейчас в регионе задействованы все коммунальные службы и мобильные бригады, сообщил министр ЖКХ Крыма Сергей Донец.

Порядка двух месячных норм осадков выпало в Керчи в течение нескольких часов. На данный момент производится откачка жидкости. Коммунальщики должны привести все в соответствие в ближайшие два–три часа, рассказ министр ЖКХ.

Самые проблемные районы лично осмотрел глава Республики Крым Сергей Аксенов. Местные жители в свою очередь делятся переживаниями в социальных сетях. Сейчас в Керчи развернул работу оперативный штаб, сообщили Федеральному агентству новостей в МЧС.

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жкх керчь потоп
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