Откачать воду с улиц Керчи пообещали за два часа

Керчь, 17 июня. Обильные ливни спровоцировали подтопление улиц в Керчи. Сейчас в регионе задействованы все коммунальные службы и мобильные бригады, сообщил министр ЖКХ Крыма Сергей Донец.

Порядка двух месячных норм осадков выпало в Керчи в течение нескольких часов. На данный момент производится откачка жидкости. Коммунальщики должны привести все в соответствие в ближайшие два–три часа, рассказ министр ЖКХ.

Самые проблемные районы лично осмотрел глава Республики Крым Сергей Аксенов. Местные жители в свою очередь делятся переживаниями в социальных сетях. Сейчас в Керчи развернул работу оперативный штаб, сообщили Федеральному агентству новостей в МЧС.