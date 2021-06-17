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«Зеленую плесень» обнаружили у переболевшего COVID-19 жителя Индии

Общество
«Зеленую плесень» обнаружили у переболевшего COVID-19 жителя Индии
фото из личного архива Алистериона

Нью-Дели, 17 июня. Первый в стране случай заболевания «зеленой плесенью» был зафиксирован на территории Индии, сообщают представители департамента здравоохранения штата Мадхья-Прадеш.

Медики Индии сообщают о наличии в стране «черной», «белой» и «желтой» плесени. Такие заболевания развиваются у них на фоне перенесенного коронавируса.

Известно, что 34-летний житель Индии лечился в больнице от COVID-19 последние полтора месяца. Медики сообщили, что инфекция поразило 90% его легких. После выздоровления у него началось кровотечения из носа, а также поднялась температура. При обследовании оказалось, что у него «зеленая плесень», пишет ТАСС.

Не так давно педиатр Евгений Комаровский подробно высказался о мукормикозе, также известном как черная плесень или черный грибок, который в Индии стал серьезной угрозой. Мукормикоз, известный как «черная плесень» и «черный грибок», не несет опасности для человека, у которого есть доступ к медицине и антибиотикам, отметил он.

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коронавирус COVID-19 зеленая плесень
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