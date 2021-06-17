Группа «Би-2» выпустила мрачный клип на песню «Нам не нужен герой»

Москва, 17 июня. Группа «Би-2» презентовала на своем YouTube-канале клип на песню «Нам не нужен герой». Музыканты сыграли «плохих» людей из далекого прошлого.

Мрачный клип длится почти пять минут. В нем присутствуют и нуаровские кадры, и отсылки к аниме и греческим трагедиям. Все это дополнено перестрелками и убийствами.

«В первую очередь, это антиутопия. Спойлер: мы играем плохих и мы убиваем супергероя. Кто-то снимает mood-видео, мы пока снимаем кино», — приводит НСН слова Шуры из «Би-2».

Съемки длились четыре дня и проходили в нескольких локациях: павильонах студии «Мосфильм», зданиях музея, на городских улицах.

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