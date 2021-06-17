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Инженера загоревшейся АЗС в Новосибирске отправили под домашний арест

Происшествия
Инженера загоревшейся АЗС в Новосибирске отправили под домашний арест
Федеральное агентство новостей

Новосибирск, 17 июня. Центральный районный суд избрал меру пресечения для второго фигуранта уголовного дела о пожаре на газовой автозаправке.

Инженера АЗС отправили под домашний арест до 14 августа, сообщили в пресс-службе суда. Следователи ходатайствовали о заключении мужчины под стражу.

Ранее суд арестовал директора автозаправочной станции, также привлеченного к уголовной ответственности после ЧП. Он пробудет в СИЗО два месяца.

Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, было возбуждено после мощного пожара на территории газовой автозаправки в Новосибирске. Возгорание произошло 14 июня после того, как газовоз не заземлился при сливе топлива. В результате ЧП пострадали несколько десятков людей, шестеро из них находятся в реанимации.

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