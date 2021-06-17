Позиции России в рейтинге устойчивости экономики рекордно поднялись

Москва, 17 июня. Российская Федерация достигла рекордного показателя в мировом рейтинге, который оценивает устойчивость развития экономики.

Страна улучшила многие экономические показатели, в результате чего государство продвинулось в глобальном рейтинге устойчивого экономического развития SEDA. Об этом пишет РИА Новости.

Консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG) подсчитала, что РФ теперь занимает 53-е место в списке благодаря повышенным индикаторам стабильности экономики.

Руководитель экспертной практики по работе с государственным сектором в России Дмитрий Гаранин указал, что страна активно продвигается в направлении экологизации и цифровизации. Общий рейтинг государства равняется 56,4 балла, что является историческим рекордом. Первое место в списке оказалось за Швейцарией. «Серебро» досталось Норвегии, а на третьем место расположилась Финляндия.

Ранее представители компании пришли к выводу, что Российская Федерация обгоняет по темпам роста финансового благосостояния восточноевропейские страны и показатели в среднем по миру.