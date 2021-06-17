Москвичка может получить десять лет за хищение алмазов на 700 млн рублей

Москва, 17 июня. Сотрудница компании по сбыту алмазов крупного горнорудного предприятия может лишиться свободы на десять лет. Ущерб от незаконной деятельности составил 700 миллионов рублей.

Помимо фигурантки, отвечать перед судом будут ее друг и трое безработных подельников. Следствие считает, что самим хищением камней занималась непосредственно сотрудница сбытовой компании. В нижнем белье ей удалось вынести более тысячи алмазов высокого качества.

Замена камней на техническое сырье помогала ей маскировать кражу. Задержали женщину при попытке вынести драгоценности сразу на 22 миллиона рублей.

Остальные фигуранты отвечали за продажу ворованных камней. Сотрудники ФСБ и СК провели у подсудимых обыски и обнаружили сотни алмазов, 2 миллиона долларов и 500 тысяч евро. Часть денег ранее была вложена в украшенные бриллиантами часы, сообщал «Коммерсант».

В Петербурге совершена кража ювелирных украшений. Ущерб превысил 180 тысяч рублей, сообщал сайт 360tv.ru.