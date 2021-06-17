Клава Кока и Сергей Жуков выпустили клип на песню «Нокаут» в стиле девяностых

Москва, 17 июня. Певица Клава Кока и солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков выпустили клип на песню «Нокаут». Видео за сутки посмотрели почти полмиллиона пользователей YouTube.

В клипе героиня Клавы Коки приезжает учиться с Урала в Москву. На вокзале она знакомится с молодым человеком, в которого сразу же влюбляется. В скором времени пути влюбленных расходятся.

«Мы сняли для вас мини-фильм с погружением в прошлое, в девяностые. Это, наверное, самый душевный, чувственный, непредсказуемый и атмосферный мой клип», — написала артистка на своей странице в Instagram.

Клава Кока в конце июля отпразднует 25-летие, но о подарке она позаботилась заранее. Знаменитость в качестве презента решила устроить себе фотосессию для известного журнала Playboy.