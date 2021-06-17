УЕФА составил топ-5 самых быстрых футболистов Евро-2020

Ньон, 17 июня. УЕФА составил рейтинг самых быстрых футболистов текущего чемпионата Европы. В список попали пять игроков.

Перечень наибыстрейших футболистов опубликовала пресс-служба УЕФА в Twitter-аккаунте. На первой строчке топа оказался крайний защитник итальянской сборной Леонардо Спинаццола, которому удалось достичь скорости 33,8 километра в час. Второе место занял полузащитник Уэльса Даниэль Джеймс с показателем 33,5 километра в час.

На третью строчку УЕФА поставили нападающего Англии Рахима Стерлинга с результатом 33,1 километра в час. Кроме того, в топ-5 самых быстрых игроков Евро-2020 попали футболист швейцарской сборной Брил Эмболо (32,8 километра в час) и итальянец Джованни Ди Лоренцо (32,6 километра в час).

Россия провела уже два матча в рамках группового этапа чемпионата Европы. Национальная команда проиграла Бельгии, но одержала победу в матче с Финляндией со счетом 1:0. Победный гол российской сборной принес Алексей Миранчук.