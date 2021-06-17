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Эфир: Незамеченные детали встречи Путина и Байдена обсуждают в пресс-центре «Патриот»

  /   Обновлено: 17 июня 2021 13:02
Политика
Эфир: Незамеченные детали встречи Путина и Байдена обсуждают в пресс-центре «Патриот»
Федеральное агентство новостей  / 

В четверг, 17 июня, с 13:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит прямой эфир, в ходе которого специалисты объясняют, о чем говорят незамеченные детали встречи лидеров двух держав.

Почему Джо Байден накричал на американских журналистов? Кто пишет тексты для суфлера американскому президенту? Понимают ли западные журналисты шутки Владимира Путина? Заметили ли в Киеве, что проблемы Украины мировые лидеры обсуждают без украинских политиков? Когда Россия и США откроют визовые центры? Кого из заключенных и на кого обменяют министерства юстиции двух стран? Как выглядели президенты сверхдержав в ходе встречи и пресс-конференций?

На эти и многие другие вопросы отвечают гости прямого эфира:

  • Олег Долгицкий, профайлер, психолог;
  • Анна Шарлай, стилист;
  • Сергей Маркелов, политтехнолог и политолог;
  • Александр Зараев, астролог, президент Русской астрологической школы.

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