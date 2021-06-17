Российская подлодка отработала противодействие «вражеской» субмарине в Арктике

Североморск, 17 июня. Подводная лодка Северного флота РФ провела учения в Арктическом регионе. Тренировка проходила на полигоне боевой подготовки СФ в Баренцевом море.

Как сообщается, во время маневров экипаж подлодки «Гепард» уничтожил атомную субмарину условного противника с помощью противолодочной ракеты.

Ранее заявлялось, что корабли Северного флота РФ провели тактические учения по защите российских морских рубежей в Баренцевом море. Для тренировок были задействованы свыше 20 кораблей и подводных лодок, порядка десяти самолетов и вертолетов.