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Российская подлодка отработала противодействие «вражеской» субмарине в Арктике

  /   Обновлено: 17 июня 2021 10:41
Армия
Российская подлодка отработала противодействие «вражеской» субмарине в Арктике
admship.ru  /  Пресс-служба АО &quot;Адмиралтейские верфи&quot;

Североморск, 17 июня. Подводная лодка Северного флота РФ провела учения в Арктическом регионе. Тренировка проходила на полигоне боевой подготовки СФ в Баренцевом море.

Как сообщается, во время маневров экипаж подлодки «Гепард» уничтожил атомную субмарину условного противника с помощью противолодочной ракеты.

Ранее заявлялось, что корабли Северного флота РФ провели тактические учения по защите российских морских рубежей в Баренцевом море. Для тренировок были задействованы свыше 20 кораблей и подводных лодок, порядка десяти самолетов и вертолетов.

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арктика северный флот подлодка
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