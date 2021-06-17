«Расчистка авгиевых конюшен»: блогер Манукян отреагировал на обыск у депутата Резника

Общественный деятель, политолог и блогер Вадим Манукян отреагировал на информацию ФАН о проведении обыска в доме, в котором живет петербургский депутат Максим Резник, имя которого неоднократно фигурировало в новостях о наркотиках.

«Не скажу, что удивлен этой новостью, — отметил Манукян в комментарии ФАН. — Этот скандальный депутат, насколько я знаю, ранее уже попадал в поле зрения силовиков. Ну, что могу сказать: все истории с «веществами» рано или поздно приводят к закономерному итогу. Почему-то некоторые считают, что депутатская неприкосновенность — это некая индульгенция, дающая право нарушать закон. Но перед законом все равны, и депутаты тут не исключение. Как говорится, вчера неприкосновенность была, а завтра ее не будет. Не исключено, что поднимется очередной вой по поводу «кровавого режима», но на это, считаю, уже не нужно обращать внимания. Нужно наводить порядок. Настало время для расчистки всех этих «авгиевых конюшен».

Ранее ФАН стало известно, что силовики проводят обыск в доме по улице Беринга в Санкт-Петербурге, в квартире, где, согласно документам, зарегистрирован Максим Резник. Имя этого депутата неоднократно фигурировало в новостях, связанными с наркотиками, в том числе о нарколаборатории в квартире-мастерской на набережной канала Грибоедова.

Федеральное агентство новостей /

Причина проведения следственных мероприятий пока неизвестна, ФАН следит за событиями.