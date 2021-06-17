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Ростовская область может потерять 200 га земли из-за «наступления» Азовского моря

Общество
Ростовская область может потерять 200 га земли из-за «наступления» Азовского моря
Федеральное агентство новостей  /  Макс Чуев

Ростов-на-Дону, 17 июня. Накануне в донской столице прошла конференция, на которой ученые ЮНЦ РАН обсудили вопросы по закономерности формирования и воздействия морских, атмосферных опасных явлений и катастроф на прибрежную зону РФ. Многие пришли к выводу, что в ближайшее время Азовское море поглотит более 200 га земли Ростовской области.

Как отметил в своем докладе председатель ЮНЦ РАН Сергей Бердников, разрушение берега происходит с разной скоростью в зависимости от места. Но в некоторых поселках близ Таганрога скорость сокращения суши достигает 5-6 метров в год. Такими темпами за 20 лет земля Ростовской области сократиться на сотни гектаров. 

По мнению ученого, это связано с легкоразмываемыми породами почвы, из которых состоит береговая зона. Исследования показали, что в ближайшие 20 лет площадь донского края уменьшится на 200 гектаров — а это площадь княжества Монако. 

«73 объекта капитального строительства попадут в зону обрушения, а ущерб составит более 150 млн рублей», — отметил доктор географических наук Сергей Бердников. 

В настоящее время берегозащитными зонами занимаются муниципалитеты. Эти функции на них были возложены в прошлом году. Однако до сих пор, как отметили ученые, никакого финансирования для решения подобных проблем не поступало, хотя подобные вопросы неоднократно поднимались на уровне областного правительства.

Бердников уверен, что остановить разрушение береговых зон можно только при помощи специальных сооружений, но даже несмотря на простоту инженерных конструкций этот вопрос никак не решается. 

Ранее ФАН сообщал, что промышленные зоны города Таганрога, которые не доказывают своей эффективности, попадут под реновацию. Это будет сделано в соответствии с новой дорожной картой развития города как туристического центра.

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таганрог азовское море ростов на дону
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