Врач Тяжельников рассказал о правилах безвредного загара

Москва, 17 июня. Бывать на солнце полезно, поскольку оно способствует выработке важного для организма витамина D, но делать это нужно с умом, подчеркнул врач Андрей Тяжельников.

С загаром важно не переборщить, чтобы не получить тепловой удар и не обгореть, заметил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослым департамента здравоохранения Москвы.

«Для того чтобы укрепить здоровье солнечными ваннами, взрослому человеку достаточно 15–20 минут в день, а начинать следует с 5 минут. Если вы отдыхаете на море, то обязательно остальное время проводите под тентом», — объяснил Тяжельников в комментарии РИА Новости

Находиться на открытом солнце в самые жаркие часы не стоит, лучше выбирать утреннее и вечернее время, добавил специалист. Во время прогулок следует носить летние головные уборы и легкую, желательно светлую одежду.

Косметологи рекомендуют всегда использовать в солнечную погоду специальный крем. Врач Марина Шестова рассказала, что для пребывания на улице в утренние или вечерние часы будет достаточно уровня защиты SPF 10–15, днем предпочтительнее использовать SPF 50–60. Солнце способствует преждевременному старению кожи, с кремом она будет под защитой, отмечает «Ридус».

Другие правила пребывания на открытом воздухе в жаркую погоду перечислила терапевт министерства здравоохранения Московской области Наталья Санина. Ознакомиться с ними можно в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».