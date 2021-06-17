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Warner Bros. выпустит полнометражный мультфильм «Битва миров» по игре Mortal Kombat

Общество
Warner Bros. выпустит полнометражный мультфильм «Битва миров» по игре Mortal Kombat
mortalkombat.com  /  Арт из игры Mortal Kombat X

Лос-Анджелес, 17 июня. Одна из крупнейших компаний по производству фильмов и сериалов Warner Bros. выпустит новый полнометражный мультфильм, который станет продолжением проекта по игре Mortal Kombat.

Серию мультфильмов по знаменитому файтингу назвали «Легенды». Готовящаяся к выходу часть получила название «Битва миров», она станет продолжением «Мести Скорпиона». Над проектом в основном работали те же люди, что и над предыдущим мультфильмом.

Режиссером «Битвы миров» снова стал Этан Сполдинг, а Эд Бун выступил в роли творческого консультанта. Продолжение «Мести скорпиона» выйдет летом этого года, пишет «Культуромания». «Битву миров» выпустят сразу на носителях.

Весной на экраны вышел новый фильм по Mortal Kombat. Компания Warner Bros. хочет развить эту киновселенную до масштабов проектов студии Marvel.

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мультфильм mortal kombat warner
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