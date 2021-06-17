МВД РФ запретит сотрудникам ГАИ изымать телефоны водителей при проверке

Москва, 17 июня. Сотрудникам ГИБДД запретят изымать и использовать телефоны водителей при проверке, следует из сообщения на сайте МВД РФ.

Согласно новому документу, водители должны передавать инспекторам документы без обложек. Пользование смартфонами водителей теперь разрешено только в самых крайних случаях. Сотрудники ГАИ также не имеют права принимать от водителей любые материальные ценности, не требующиеся для проверки.

МВД РФ разработало и прописало правила скрытого надзора и видеофиксации работы ДПС, сообщает «Ридус». Госдума РФ поддержала в третьем чтении ужесточение наказания за вождение в нетрезвом виде, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Российским водителям разрешат обжаловать время выполнения действий сотрудниками ГИБДД во время остановки машины. МВД РФ уже разработало и представило соответствующий проект приказа.