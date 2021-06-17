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Автоинспекторы Красноярского края оперативно доставили ребенка в больницу

Общество
Автоинспекторы Красноярского края оперативно доставили ребенка в больницу
vk.com  /  Управление Росгвардии по Республике Карелия

Красноярск, 17 июня. Сотрудники ГИБДД помогли 13-летниму школьнику вовремя попасть в городскую больницу Минусинска. Мальчику стало плохо по дороге в Абакан.

Наряд ДПС дежурил на кольцевой развязке на 430 км федеральной трассы Р-257 «Енисей», когда к ним обратилась женщина с просьбой о помощи. Гражданка рассказала, что по пути домой ее сыну резко стало плохо — у мальчика заболел бок и началась рвота.

Автоинспекторы вызвали медиков, но мальчику становилось все хуже. Тогда сотрудники полиции решили доставить ребенка в медицинское учреждение самостоятельно. Они включили специальные звуковые сигналы и проблесковые маячки и оперативно отвезли подростка в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

Спасатели вытащили из воды тонущего ребенка под Челябинском.

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ГИБДД красноярский край хорошие новости россии
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