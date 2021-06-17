Автоинспекторы Красноярского края оперативно доставили ребенка в больницу

Красноярск, 17 июня. Сотрудники ГИБДД помогли 13-летниму школьнику вовремя попасть в городскую больницу Минусинска. Мальчику стало плохо по дороге в Абакан.

Наряд ДПС дежурил на кольцевой развязке на 430 км федеральной трассы Р-257 «Енисей», когда к ним обратилась женщина с просьбой о помощи. Гражданка рассказала, что по пути домой ее сыну резко стало плохо — у мальчика заболел бок и началась рвота.

Автоинспекторы вызвали медиков, но мальчику становилось все хуже. Тогда сотрудники полиции решили доставить ребенка в медицинское учреждение самостоятельно. Они включили специальные звуковые сигналы и проблесковые маячки и оперативно отвезли подростка в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

Спасатели вытащили из воды тонущего ребенка под Челябинском.