Что осталось незамеченным на встрече Путина и Байдена

Почему Байден накричал на американских журналистов? Кто пишет тексты для суфлера американскому президенту? Понимают ли западные журналисты шутки Путина? Заметили ли в Киеве, что проблемы Украины мировые лидеры обсуждают без украинских политиков? Когда Россия и США откроют визовые центры? Кого из заключенных и на кого обменяют министерства юстиции двух стран? Как выглядели президенты сверхдержав в ходе встречи и пресс-конференций?

На эти и многие другие вопросы будут даны ответы в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» в четверг, 17 июня, в 13:00.

Спикерами выступят:

— профайлер, психолог Олег Долгицкий;

— стилист Анна Шарлай;

— политтехнолог и политолог Сергей Маркелов;

— астролог, президент Русской астрологической школы Александр Зараев.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

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Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

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