ВСУ возобновили обстрелы ЛНР после двухнедельного перерыва

Луганск, 17 июня. Подразделения Вооруженных сил Украины открыли огонь по территории ЛНР впервые со 2 июня, заявили представители Луганской Народной Республики.

Они напомнили в интервью РИА Новости, что 11 июня от действий диверсионной группы ВСУ погибли пять военнослужащих Народной милиции ЛНР.

«За истекшие сутки 16 июня со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня», — сообщил изданию представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Ранее стало известно, что снайперы ВСУ обстреливают беспилотные летательные аппараты миссии ОБСЕ, находящейся на востоке Украины. О наиболее вероятном итоге попыток украинской армии развернуть наступление в Донбассе информировал «Царьград».