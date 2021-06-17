Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июня 10:45
10:44
Общество
Компания Victoria’s Secret меняет «ангелов» на трансгендера, футболистку и беженку
10:43
Политика
Песков заявил о расхождении позиций Путина и Байдена по Белоруссии
10:41
Происшествия
Инженера загоревшейся АЗС в Новосибирске отправили под домашний арест
10:40
Политика
Дмитрий Песков позитивно оценил встречу Путина и Байдена
10:40
Происшествия
Постоялица московского хостела «Клубничка» найдена мертвой в номере
10:35
Армия
РФ и Армения обсудили размещение российских пограничников на границе с Азербайджаном
10:32
Общество
«Зеленую плесень» обнаружили у переболевшего COVID-19 жителя Индии
10:32
Происшествия
Лжесотруднику ФСБ грозит 10 лет тюрьмы за мошенничество в особо крупном размере
10:31
Общество
Откачать воду с улиц Керчи пообещали за два часа
10:30
Общество
Аксенов на лодке начал инспектировать затопленную Керчь
Все новости

Левые радикалы покалечили 60 полицейских в Берлине

Происшествия
Левые радикалы покалечили 60 полицейских в Берлине
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Зубарев

Берлин, 17 июня. Сотрудники полиции в районе Фридрихсхайн пострадали от рук левонастроенных радикалов. Поводом для насилия стал визит стражей порядка на Ригаер-штрассе.

На данной улице расположен многоквартирный дом. Официально строение считается заброшенным, фактически там живут члены леворадикальных движений. Городские власти не первый год предпринимают попытки расселить дом, но обитатели всячески препятствуют этому.

Утром сотрудники специализированных служб приехали, чтобы проверить пожарную безопасность в домах на Ригаер-штрассе. Жильцы отказались пускать работников городских организаций и начали строить баррикады. В ответ на такие действия были вызваны сотрудники полиции. Радикалы стали закидывать их камнями и бутылками. От рук агрессивных горожан пострадали 60 силовиков.

В Иерусалиме на Храмовой горе произошла стычка израильских полицейских и палестинцев. В столкновении пострадали 15 мирных жителей, сообщил сайт 360tv.ru.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Левые радикалы покалечили 60 полицейских в Берлине
радикалы германия полиция
Комментировать
Эксклюзив
Аксенов на лодке начал инспектировать затопленную Керчь
Аксенов на лодке начал инспектировать затопленную Керчь
Самое популярное
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Политика 165818 16 июня 2021
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 104393 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 88829 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 66872 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Политика 64634 16 июня 2021
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Рейтинг@Mail.ru