Левые радикалы покалечили 60 полицейских в Берлине

Берлин, 17 июня. Сотрудники полиции в районе Фридрихсхайн пострадали от рук левонастроенных радикалов. Поводом для насилия стал визит стражей порядка на Ригаер-штрассе.

На данной улице расположен многоквартирный дом. Официально строение считается заброшенным, фактически там живут члены леворадикальных движений. Городские власти не первый год предпринимают попытки расселить дом, но обитатели всячески препятствуют этому.

Утром сотрудники специализированных служб приехали, чтобы проверить пожарную безопасность в домах на Ригаер-штрассе. Жильцы отказались пускать работников городских организаций и начали строить баррикады. В ответ на такие действия были вызваны сотрудники полиции. Радикалы стали закидывать их камнями и бутылками. От рук агрессивных горожан пострадали 60 силовиков.

В Иерусалиме на Храмовой горе произошла стычка израильских полицейских и палестинцев. В столкновении пострадали 15 мирных жителей, сообщил сайт 360tv.ru.