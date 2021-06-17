Силовики задержали бывшего замглавы администрации президента Киргизии

, 17 июня. Сотрудники киргизской спецслужбы ГКНБ задержали Алмамбета Салиева. Ранее он занимал должность заместителя руководителя президентского аппарата.

Правоохранители подозревают экс-чиновника в незаконном обогащении. Силовики считают, что фигурант во время работы стал обладателем имущества, которое он не мог себе позволить, исходя из его официальных доходов.

В ГКНБ предполагают, что Салиев лоббировал интересы частных компаний, а также вмешивался в деятельность судов и других госструктур. В отставку он ушел осенью прошлого года.