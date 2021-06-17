Сотрудник МЧС спас дельфиненка на побережье Крыма

Крым, 17 июня. Сотрудник МЧС вместе с неравнодушными отдыхающими спасли детеныша дельфина, которого сильной волной вынесло на мелководье в районе поселка Кача.

Неравнодушные люди организовали бассейн с пресной водой и укрытие от солнца. Несколько часов майор внутренней службы Андрей С. держал дельфина на руках в воде, чтобы у детеныша не произошло обезвоживание.

Прибывшие на место волонтеры крымского центра спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное море" осмотрели пострадавшего и сделали ему укол с успокоительным. Дельфина увезли в центр для дальнейшего наблюдения за его состоянием.

Коммунальщики в Набережных Челнах спасли угодившего в мусоровоз кота.