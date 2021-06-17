Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июня 10:45
10:44
Общество
Компания Victoria’s Secret меняет «ангелов» на трансгендера, футболистку и беженку
10:43
Политика
Песков заявил о расхождении позиций Путина и Байдена по Белоруссии
10:41
Происшествия
Инженера загоревшейся АЗС в Новосибирске отправили под домашний арест
10:40
Политика
Дмитрий Песков позитивно оценил встречу Путина и Байдена
10:40
Происшествия
Постоялица московского хостела «Клубничка» найдена мертвой в номере
10:35
Армия
РФ и Армения обсудили размещение российских пограничников на границе с Азербайджаном
10:32
Общество
«Зеленую плесень» обнаружили у переболевшего COVID-19 жителя Индии
10:32
Происшествия
Лжесотруднику ФСБ грозит 10 лет тюрьмы за мошенничество в особо крупном размере
10:31
Общество
Откачать воду с улиц Керчи пообещали за два часа
10:30
Общество
Аксенов на лодке начал инспектировать затопленную Керчь
Все новости

Сотрудник МЧС спас дельфиненка на побережье Крыма

Общество
Сотрудник МЧС спас дельфиненка на побережье Крыма
wikipedia.org  /  © Superbass / CC BY-SA 4.0

Крым, 17 июня. Сотрудник МЧС вместе с неравнодушными отдыхающими спасли детеныша дельфина, которого сильной волной вынесло на мелководье в районе поселка Кача.

Неравнодушные люди организовали бассейн с пресной водой и укрытие от солнца. Несколько часов майор внутренней службы Андрей С. держал дельфина на руках в воде, чтобы у детеныша не произошло обезвоживание.

Прибывшие на место волонтеры крымского центра спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное море" осмотрели пострадавшего и сделали ему укол с успокоительным. Дельфина увезли в центр для дальнейшего наблюдения за его состоянием.

Коммунальщики в Набережных Челнах спасли угодившего в мусоровоз кота.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Сотрудник МЧС спас дельфиненка на побережье Крыма
дельфин республика крым хорошие новости россии
Комментировать
Эксклюзив
Аксенов на лодке начал инспектировать затопленную Керчь
Аксенов на лодке начал инспектировать затопленную Керчь
Самое популярное
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Политика 165818 16 июня 2021
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 104393 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 88829 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 66872 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Политика 64634 16 июня 2021
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Рейтинг@Mail.ru