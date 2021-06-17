Отец арестованной в Белоруссии Сапеги попросил Лукашенко о милосердии

Москва, 17 июня. Отец Софии Сапеги, задержанной после экстренной посадки самолета в Минске, обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой помиловать дочь.

Заявление в адрес главы государства родственник арестованной записал на видео. Он отметил, что обращается к политику как отец к отцу и надеется на его милосердие в отношении Сапеги.

Ранее россиянку уличили в провокационных действиях, направленных на разжигание социальной вражды. Информацию об этом подтвердили в Следственном комитете Белоруссии.