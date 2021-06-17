Чемпион UFC Генри Сехудо бросил вызов 20-килограммовому блогеру из Дагестана

Махачкала, 17 июня. Бывший чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) Генри Сехудо бросил вызов 18-летнему дагестанскому блогеру Хасбулле Магомедову, больше известному как Хасбик. Американец выложил в своем Instagram-аккаунте видео, где на русском языке обещает разобраться с блогером.

«Олимпийский чемпион, двукратный чемпион UFC. Я тебя порву! Хасбулла, твои дни сочтены. Я король России», — сказал Сехудо.

Рост Хасбуллы Магомедова не превышает одного метра, а вес – 20 килограммов. Он получил известность в республике и за ее пределами своими шуточными постами на самые разные темы.

Однако в прошлом месяце в Сети огромную популярность набрало видео, которое записал чеченский блогер и боец смешанных единоборств Асхаб Тамаев. Он организовал пресс-конференцию с участием Хасбика и Абдурозика — блогера из Таджикистана, рост и вес которого примерно соответствует параметрам Магомедова. Тогда Тамаев анонсировал бой между ними.

После этого события известность Хасбика и Абдурозика вышла далеко за пределы региона. Их пресс-конференцию комментировали известные спортсмены из России, США и других стран.

Ранее ФАН сообщал, что боец смешанных единоборств из Дагестана Хабиб Нурмагомедов станет игроком махачкалинского футбольного клуба «Легион Динамо». Спортсмен заключит контракт с командой, но вряд ли будет получать заработную плату.