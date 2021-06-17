Сотрудница полиции пойдет под суд за ДТП с погибшим ребенком на Кубани

Краснодар, 17 июня. СК завершил расследование уголовного дела в отношении женщины-полицейского, которую обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть ребенка.

Перед судом предстанет 40-летняя сотрудница отдела МВД России по Динскому району, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как выяснилось в ходе расследования, смертельное ДТП произошло 1 апреля 2021 года на улице Северной в поселке Южном. Находившаяся за рулем иномарки сотрудница полиции не уступила дорогу 8-летнему мальчику. Женщина попыталась объехать ребенка, но не справилась с управлением и врезалась в металлическое ограждение. Отлетевшая конструкция смертельно травмировала маленького пешехода.

В настоящее время обвиняемая находится под домашним арестом. Следователи собрали достаточно доказательств и готовятся отправить дело в суд для рассмотрения по существу.

Нередки случаи, когда дети-пешеходы оказываются под колесами автомобилистов. Как сообщает РИАМО, в Химках суд арестовал водителя автобуса, который сбил ребенка на самокате на «зебре».