Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июня 12:14
12:10
Происшествия
Обыск в общежитии СПбГУ связан с инцидентом на Красной площади
12:10
Происшествия
Адвокат назвал возможную причину обысков у петербургского депутата Резника
12:06
Политика
Песков сообщил, что углубленного обсуждения Украины на саммите РФ — США не было
12:06
Весь мир
Жителям Техаса разрешили носить оружие без лицензии
12:00
Происшествия
Стали известны подробности с выкатившимся за пределы взлетной полосы Boeing в Крыму
12:00
Политика
Песков: участие США в нормандских переговорах не обсуждалось
11:59
Происшествия
На Кубани продолжаются поиски пропавшего ребенка
11:59
Происшествия
Депутату Резнику могут изменить статус по делу о квартире-нарколаборатории
11:58
Общество
Невакцинированных водителей такси в Подмосковье отключат от заказов 15 июля
11:57
Экономика
Мишустин: семьи с детьми от трех до семи лет получат допподдержку от государства
Все новости

Эфир: О роли России в мировых географических открытиях рассказывает Миклухо-Маклай

Общество
Эфир: О роли России в мировых географических открытиях рассказывает Миклухо-Маклай
Невские Новости  /  Надежда Дроздова

В четверг, 17 июня, с 11:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция, посвященная всероссийскому конкурсу «Экспедиции трех веков. По следам Миклухо-Маклая».

Конкурс приурочен к 175-летию знаменитого исследователя. В нем приняли участие школьники 7-11 классов и студенты 1-3 курсов. Об этапах состязания и роли России в мировых географических исследованиях в студии пресс-центра «Патриот» рассказывают профессиональные географы и историки: 

  • Николай Миклухо-Маклай, руководитель Фонда им. Миклухо-Маклая, руководитель центра изучения Южно-Тихоокеанского региона центра ЮВА, Австралии и Океании Института востоковедения РАН, президент Ассоциации исследователей Южно-Тихоокеанского региона;
  • Марина Шмулевич, директор ГОУ школы №606 с углубленным изучением английского языка;
  • София Пале, кандидат исторических наук, научный сотрудник центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН;
  • Ольга Огольцова, заведующая сектором детского музейного центра Новгородского государственного объединенного музея-заповедника.

Итоги конкурса «Экспедиции трех веков. По следам Миклухо-Маклая» подведут 17 июля 2021 года — в день рождения исследователя, который в России признан профессиональным праздником этнографов.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Эфир: О роли России в мировых географических открытиях рассказывает Миклухо-Маклай
конкурс география миклухо-маклай
Комментировать
Эксклюзив
Адвокат назвал возможную причину обысков у петербургского депутата Резника
Адвокат назвал возможную причину обысков у петербургского депутата Резника
Самое популярное
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Политика 178848 16 июня 2021
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 107115 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 90819 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 67461 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Политика 66017 16 июня 2021
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Рейтинг@Mail.ru