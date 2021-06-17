Эфир: О роли России в мировых географических открытиях рассказывает Миклухо-Маклай

В четверг, 17 июня, с 11:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция, посвященная всероссийскому конкурсу «Экспедиции трех веков. По следам Миклухо-Маклая».

Конкурс приурочен к 175-летию знаменитого исследователя. В нем приняли участие школьники 7-11 классов и студенты 1-3 курсов. Об этапах состязания и роли России в мировых географических исследованиях в студии пресс-центра «Патриот» рассказывают профессиональные географы и историки:

Николай Миклухо-Маклай , руководитель Фонда им. Миклухо-Маклая, руководитель центра изучения Южно-Тихоокеанского региона центра ЮВА, Австралии и Океании Института востоковедения РАН, президент Ассоциации исследователей Южно-Тихоокеанского региона;

, руководитель Фонда им. Миклухо-Маклая, руководитель центра изучения Южно-Тихоокеанского региона центра ЮВА, Австралии и Океании Института востоковедения РАН, президент Ассоциации исследователей Южно-Тихоокеанского региона; Марина Шмулевич , директор ГОУ школы №606 с углубленным изучением английского языка;

, директор ГОУ школы №606 с углубленным изучением английского языка; София Пале , кандидат исторических наук, научный сотрудник центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН;

, кандидат исторических наук, научный сотрудник центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН; Ольга Огольцова, заведующая сектором детского музейного центра Новгородского государственного объединенного музея-заповедника.

Итоги конкурса «Экспедиции трех веков. По следам Миклухо-Маклая» подведут 17 июля 2021 года — в день рождения исследователя, который в России признан профессиональным праздником этнографов.