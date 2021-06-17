Проценко рассказал о случаях COVID-19 среди привитых одним компонентом вакцины

Москва, 17 июня. Те, кому ввели только один компонент вакцины от коронавируса, рискуют подхватить эту инфекцию, заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Такие случаи уже встречались. Это действительно возможно, подчеркнул медик. Первый такой случай специалисты зафиксировали в конце декабря прошлого года. Сейчас известно о 136 людях, заболевших коронавирусом после введения первого компонента препарата.

«Получилось, что тот анализ, который мы проходили, это 0,6% от пролеченных больных, но мы еще проанализировали среднее время от прививки до госпитализации, получилось 5-6 дней, а мы помним, что иммунитет устойчивый появляется после второго компонента через 14 дней», — рассказал врач в своем Instagram-аккаунте.

Власти Подмосковья ввели обязательную вакцинацию для работников сферы услуг. Коронавирусом все чаще заболевают молодые люди, считавшие, что не входят в группу риска, отметил глава региона Андрей Воробьев, пишет «Ридус». Вакцинация призвана сдержать распространение COVID-19.