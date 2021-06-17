В «Доброфлоте» заявили о более чем 50% фальсификата сайры на российских прилавках

Москва, 17 июня. Около 54% консервов из сайры, представленных в российских магазинах, являются подделками, заявил управляющий группой компаний (ГК) «Доброфлот» Александр Ефремов.

В ГК считают, что недобросовестные производители подменяют сайру, которая является сравнительно более дешевым сырьем — сельдью. Несмотря на это, на этикетках они заявляют о сайре, а зачастую также пишут, что продукция якобы соответствует ГОСТу.

«Доброфлот» в начале июня обратился к Роспотребнадзору с просьбой пресечь фальсификацию рыбных консервов и создать равные условия для всех производителей такого рода продукции. Копия письма на имя руководителя ведомства Анны Поповой от 4 июня есть у РБК.