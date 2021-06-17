Проценко развеял опасения россиян о бесплодии после прививки от коронавируса

Москва, 17 июня. Главный врач больницы для лечения коронавируса в Коммунарке Денис Проценко назвал вбросом информацию о развитии бесплодия после вакцинации от COVID-19.

Доказательств такого влияния прививки на репродуктивное здоровье людей сейчас в мире нет, обратил внимание врач. Вакцины от COVID-19 изобрели на основе технологий, которые уже использовали для создания других препаратов. Эти разработки также не вызывали бесплодия, отметил Проценко на своей странице в Instagram.

Инкубационный период коронавируса сократился с двух недель до четырех или пяти дней, приводит заявление главврача больницы в Коммунарке интернет-газета «Ридус». Вернуться к нормальной жизни без ограничений по коронавирусу россиянам поможет только вакцинация от COVID-19, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Прививка от коронавируса помогает справиться с длительными симптомами заболевания, заявили британские специалисты. Процедура помогла ослабить признаки COVID-19 у 56% участников исследования в Великобритании.