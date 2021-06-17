Мясной клей нашли в колбасе нижегородского производителя

Нижний Новгород, 17 июня. В состав колбасных изделий от нижегородского производителя входит «мясной клей». К такому выводу пришли специалисты регионального референтного центра Россельхознадзора.

Активный фермент микробной трансглютаминазы содержится в колбасе полукопченой «Бутербродной». Как пояснили в ведомстве, так называемый «мясной клей» в большом количестве остается небезопасным даже при воздействии на продукт высокой температуры. Это перечит нормам Технического регламента Транспортного союза.

«Трансглютаминаза может «склеивать» между собой кусочки мышечной ткани в монолитный продукт, также она повышает выход продукта за счет удержания сывороточных белков и влаги», — сообщили в референтном центре.

Как поступить с производителем — решит Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Ранее ФАН писал, что кишечную палочку обнаружили в нижегородском пломбире. подобные составляющие могут вызвать острое отравление.