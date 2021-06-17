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Губерниев рассказал о колоссальной поддержке после скандала с Бузовой

  /   Обновлено: 17 июня 2021 09:38
Шоу-бизнес
Губерниев рассказал о колоссальной поддержке после скандала с Бузовой
ПолитЭксперт  /  Аврора Зорина

Санкт-Петербург, 17 июня. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о сильной поддержке россиян в скандале с бывшей ведущей «Дома-2» Ольгой Бузовой.

Губерниев, гуляя по Петербургу, встречает россиян, которые высказывают ему слова поддержки после скандальной истории в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». Он признался, что поражен этой колоссальной поддержкой.

«Настолько, что это можно назвать победой в первом туре. Так что у меня все нормально. Вот сегодня шел с палками мимо Адмиралтейского завода, делал зарядку — подходят люди: «Дмитрий, мы за вас!» Просто беспрецедентный уровень поддержки. Добавляют: «Привет от работяг». Соль земли — рабочий класс. Это поддержка самая дорогая», — сказал Губерниев в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Скандал разгорелся в эфире программы «Все на матч» после встречи сборных России и Бельгии. Бузова пришла в студию со словами поддержки в адрес россиян. Губерниев задал ей вопрос, чья школа ей ближе — Черчесова или Эфроса. Знаменитость замешкалась, после чего от комментатора последовал еще один вопрос, связанный с коньяком. После этой фразы звезда расплакалась. Губерниев потом указал, что не собирался обижать 35-летнюю певицу.

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