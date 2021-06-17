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Дженнифер Лопес сразится с искусственным интеллектом в новом фильме от Netflix

Общество
Дженнифер Лопес сразится с искусственным интеллектом в новом фильме от Netflix
instagram.com  /  @jlo

Вашингтон, 17 июня. Актриса Дженнифер Лопес получила главную роль в новом фильме от сервиса Netflix «Атлас». Об этом пишет Deadline.

Действие картины разворачивается в будущем. Главной героине предстоит сразиться с искусственным интеллектом, который собирается уничтожить человечество для предотвращения всех войн.

Режиссером киноленты выступит Брэд Пейтон, который снял боевики «Разлом Сан-Андреса» и «Рэмпейдж». Он признался, что работать с Джей Ло было его мечтой, которая сбылась.

«Я знаю, что она принесет невероятную силу, глубину и подлинность, которыми мы все восхищаемся в ее работах», — сказал режиссер.

Дженнифер Лопес уже несколько месяцев оказывается в центре внимания прессы. И связано это не с ее заслугами в области кинематографии. Внимание приковано из-за слухов о романе певицы с голливудским актером Беном Аффлеком, с которым она была вместе более 15 лет назад.

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кино netflix лопес
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