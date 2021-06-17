Эфир: Иммунолог Викулов развенчивает мифы и приводит факты о вирусных заболеваниях

В четверг, 17 июня, с 16:30 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит брифинг директора Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных заболеваний, иммунолога, инфекциониста Георгия Викулова. Врач развенчивает мифы о вирусных заболеваниях, подкрепляя свои слова реальными фактами.

Власти Москвы, Подмосковья, Кемеровской области и Сахалина уже объявили об обязательной вакцинации от коронавируса 60% работников сфер услуг, образования, транспорта, ЖКХ, а также госслужащих. Насколько реалистична подобная задача, сколько времени займет ее выполнение и почему граждане России так боятся вакцинации? На эти вопросы отвечает гость студии.

Вакцинация от коронавируса в России началась 15 декабря 2020 года. На сегодняшний день в стране полностью привиты 9,83%, однократно — 12,71%.

Темпы вакцинации за последнюю неделю:

130 399 человек (0.09% от населения) — количество новых привитых в день;

417/529/641 — дней до вакцинации 50/60/70% населения с таким темпом.

В целом в России осталось 386 дней до вакцинации 60% взрослого населения (около 69 млн человек).

Наша страна находится на 12-м месте по доле вакцинированных граждан — после Китая, США, Индии, Бразилии, Великобритании и других стран.