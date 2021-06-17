Оксана Акиньшина и Варвара Шмыкова открыли Фестиваль уличного кино

Москва, 17 июня. Девять короткометражек попали в программу Фестиваля уличного кино, который открыли актрисы Оксана Акиньшина и Варвара Шмыкова.

В кинотеатре «Иллюзион» показали конкурсную программу. Открывали фестиваль, кроме Акиньшиной и Шмыковой, и другие артисты, в частности, Илья Бачурин и Светлана Камынина, пишет «Культуромания».

Онлайн-кинотеатр KION, являющийся организатором мероприятия, отобрал девять кинолент: «Эксперт», «Варя», «Фокус-группа», «Телохранитель», «Показалось», «И привет», «Чернильное море», «Играй в каждого», «Легкий способ бросить курить». Первые показы пройдут 19 и 20 июня в Зеленом театре на ВДНХ в Москве.

Актер Константин Хабенский, исполнивший роль Антона Городецкого, высказался об идеи продолжения «Дозоров». Он признался, что вернулся бы в проект, но необходим режиссер, которому хватит сил и таланта снять эту историю.