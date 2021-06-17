Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июня 10:44
10:41
Происшествия
Инженера загоревшейся АЗС в Новосибирске отправили под домашний арест
10:40
Политика
Дмитрий Песков позитивно оценил встречу Путина и Байдена
10:40
Происшествия
Постоялица московского хостела «Клубничка» найдена мертвой в номере
10:35
Армия
РФ и Армения обсудили размещение российских пограничников на границе с Азербайджаном
10:32
Общество
«Зеленую плесень» обнаружили у переболевшего COVID-19 жителя Индии
10:32
Происшествия
Лжесотруднику ФСБ грозит 10 лет тюрьмы за мошенничество в особо крупном размере
10:31
Общество
Откачать воду с улиц Керчи пообещали за два часа
10:30
Общество
Аксенов на лодке начал инспектировать затопленную Керчь
10:29
Происшествия
Почти 300 тысяч жителей Воронежа остались без воды из-за аварии
10:29
Общество
Группа «Би-2» выпустила мрачный клип на песню «Нам не нужен герой»
Все новости

Оксана Акиньшина и Варвара Шмыкова открыли Фестиваль уличного кино

Общество
Оксана Акиньшина и Варвара Шмыкова открыли Фестиваль уличного кино
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 17 июня. Девять короткометражек попали в программу Фестиваля уличного кино, который открыли актрисы Оксана Акиньшина и Варвара Шмыкова.

В кинотеатре «Иллюзион» показали конкурсную программу. Открывали фестиваль, кроме Акиньшиной и Шмыковой, и другие артисты, в частности, Илья Бачурин и Светлана Камынина, пишет «Культуромания».

Онлайн-кинотеатр KION, являющийся организатором мероприятия, отобрал девять кинолент: «Эксперт», «Варя», «Фокус-группа», «Телохранитель», «Показалось», «И привет», «Чернильное море», «Играй в каждого», «Легкий способ бросить курить». Первые показы пройдут 19 и 20 июня в Зеленом театре на ВДНХ в Москве.

Актер Константин Хабенский, исполнивший роль Антона Городецкого, высказался об идеи продолжения «Дозоров». Он признался, что вернулся бы в проект, но необходим режиссер, которому хватит сил и таланта снять эту историю.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Оксана Акиньшина и Варвара Шмыкова открыли Фестиваль уличного кино
кино фестиваль уличного кино короткометражные фильмы
Комментировать
Эксклюзив
Аксенов на лодке начал инспектировать затопленную Керчь
Аксенов на лодке начал инспектировать затопленную Керчь
Самое популярное
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Политика 163519 16 июня 2021
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 104112 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 88623 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 66824 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Политика 64419 16 июня 2021
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Рейтинг@Mail.ru