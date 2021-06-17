Пять советов родителям, чьи дети-зацеперы стали инвалидами

Трагедия с 11-летним Аркадием Аксеновым случилась 26 декабря 2020 года на железнодорожных путях, проходящих через жилой массив в Санкт-Петербурге. Аркадий собирался снять на видео трюк — как он запрыгивает на товарный поезд. Но трюк закончился трагедией, мальчик потерял обе ноги.

В четверг, 17 июня, в 15:00 на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» Аркадий Аксенов расскажет, что думает о так называемых зацеперах и подростковых провокациях. А его мама, Мария Петрова, расскажет о сложностях, с которыми встретилась при оформлении инвалидности сына, и обрисует схему правильных действий в этой ситуации.

Кроме того, в студии будет присутствовать Антон Соловьев, учредитель Фонда развития спорта и содействия сохранению объектов культурного наследия имени В. А. Соловьева, который поведает о создании дорожной карты для инвалидов и объяснит, как и почему фонд помогает инвалидам.

Мы также поговорим о расширении возможностей в городе для инвалидов и специализированных мероприятиях для них, а также об открытии центра реабилитации на Загребском, 27 и сотрудничестве с НКО «Особый Петербург».

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

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