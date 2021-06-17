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Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос покинет клуб

  /   Обновлено: 17 июня 2021 09:32
Спорт
Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос покинет клуб
instagram.com  /  @realmadrid

Мадрид, 17 июня. Испанский футбольный клуб «Реал» объявил об уходе защитника Серхио Рамоса, который выступает за клуб с 2005 года.

Пресс-служба мадридского «Реала» на официальном сайте сообщила об уходе 35-летнего Серхио Рамоса. Контракт защитника с клубом истекает в конце этого месяца. Прощальная конференция Рамоса, в которой примет участие президент «Реала» Флорентино Перес, пройдет 17 июня.

По информации СМИ, испанский защитник уже ведет переговоры сразу с несколькими клубами, в числе которых английский «Манчестер Юнайтед» и французский «Пари Сен-Жермен». В составе «Реала» Рамос четырежды выигрывал Лигу чемпионов, пять раз становился победителем Ла Лиги и четырежды завоевывал Суперкубок Испании. С 2015 года он был капитаном «сливочных».

Ранее Алексей Миранчук прокомментировал победный гол в ворота сборной Финляндии. Полузащитник сборной России поразил ворота соперника в матче второго тура группового этапа Евро-2020.

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футбол испания реал мадрид ла лига рамос
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