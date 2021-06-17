Жительницу Сахалина избили за съемку условий в ковидном отделении больницы

Южно-Сахалинск, 17 июня. Одна из пациенток коронавирусного отделения решила заснять условия нахождения в долинской больнице. По словам ее дочери, на женщину накинулись другие пациенты.

Горожанка ходила по больнице и комментировала выявленные недостатки. По ее словам, в коридоре не было воды для больных, отсутствовала лампа для дезинфекции. Автор ролика указала и на неисправный туалет, который был один на все отделение, сообщал сайт 360tv.ru.

Съемку заметили другие пациенты. Одна из женщин набросилась на автора ролика и ударила по лицу. Дочь пациентки подчеркнула, что медперсонал не сразу пресек агрессию. Работники больницы якобы сначала даже улыбались, видя «разборку» между пациентами.