Банду наркоторговцев осудили в Ростове

Ростов-на-Дону, 17 июня. Различные сроки лишения свободы от 18 до 13 лет получили участники группы наркоторговцев, которые продавали зелье через мессенджер-приложения в донской столице.

Основываясь на вердикт, вынесенный коллегией присяжных заседателей, ростовский суд Советского района признал виновными Артема Ф. и Венеру А. в совершении преступлений, предусмотренных несколькими статьями: «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети Интернет, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере», «Покушение на сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети Интернет, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере», а также «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступлений».

Как пояснили в областной прокуратуре, дело длилось с 2017 года. Именно тогда упомянутые лица получили информацию о местонахождении тайников с синтетическими наркотическими веществами весом более 7 кг. Привезя вещества в съемную квартиру, осужденные организовали розничную торговлю, которую и пресекли сотрудники правоохранительных органов.

В деле фигурирует и несовершеннолетний, который сбыл в Ростове большую партию наркотических средств. Однако по решению суда сроки получили только взрослые участники преступной группы. Артем Ф. отправился в лагерь на 18 лет строго режима, а Венеру А. приговорили к 13-ти годам общего.

Кроме того, суд постановил ограничить доступ осужденным к использованию информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, сроком на 20 лет.

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