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Мощный ливень затопил города Краснодарского края

Происшествия
Мощный ливень затопил города Краснодарского края
Невские Новости  /  Вероника Галачиева

Краснодар, 17 июня. Сильнейшие дожди обрушились на Кубань в ночь на 17 июня. Больше всего пострадали прибрежные города региона. Улицы в Новороссийске и Анапе превратились в реки.

Мощные потоки воды на дорогах затрудняют движение автомобилей. Спасатели организовали оперативный штаб для мониторинга обстановки.

По данным главного управления МЧС по Краснодарскому краю, после ночной непогоды в Анапе и Темрюке подтопило девять придомовых территорий. Межведомственные комиссии оценивают ущерб имуществу местных жителей.

Синоптики предупреждают, что вероятность выпадения осадков на Кубани сохраняется.

Похожий прогноз ожидается на территории Оренбургской области. По информации РИА56, 17 июня в регионе пройдут ливни, грозы и град.

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кубань ливни дожди новороссийск анапа
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