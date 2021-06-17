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О роли России в мировых географических исследованиях напомнит Николай Миклухо-Маклай

  /   Обновлено: 17 июня 2021 10:20
Общество
О роли России в мировых географических исследованиях напомнит Николай Миклухо-Маклай
Невские Новости  /  Надежда Дроздова

Всероссийский конкурс в рамках проекта «Экспедиция трех веков. По следам Миклухо-Маклая» завершится к 175-летию знаменитого исследователя. В нем приняли участие школьники 7–11 классов и студенты 1–3 курсов.

Об этапах конкурса и роли России в мировых географических исследованиях на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» расскажут профессиональные географы и историки.

Пресс-конференция пройдет в четверг, 17 июня, в 11:00.

В студии пресс-центра на вопросы ответят:

— Николай Миклухо-Маклай, руководитель фонда им. Миклухо-Маклая, руководитель центра изучения Южно-Тихоокеанского региона центра ЮВА, Австралии и Океании Института востоковедения РАН, Президент Ассоциации исследователей Южно-Тихоокеанского региона;

— София Пале, кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН;

— Елена Микляева, кандидат исторических наук;

— Ольга Огольцова, заведующая Детским музейным центром Новгородского государственного объединенного музея-заповедника.

Итоги конкурса «Экспедиции трех веков. По следам Миклухо-Маклая» подведут 17 июля 2021 года, в день рождения исследователя, который в России признан профессиональным праздником этнографов.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

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