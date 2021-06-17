В Берлине радикалы устроили бой с полицией из-за заброшенного дома. События дня

Трамп заявил, что США ничего не получили от саммита с Россией
Бывший президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что саммит в Женеве оказался успешным для Москвы, а Вашингтон, по результатам встречи, «ничего не получил». Трамп также заявил, что действующая американская администрация под руководством нового президента страны Джозефа Байдена не смогла оказать достаточного противодействия РФ в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Саммит состоялся 16 июня в Женеве. Лидеры двух сверхдержав Путин и Байден договорились о возвращении послов в Москву и Вашингтон, а также о создании рабочих групп по вопросам кибербезопасности и о возможном обмене заключенными.
Зеленский обратился к Путину на русском языке
president.gov.ua / Офіс Президента України
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому коллеге Владимиру Путину на русском языке во время беседы с иностранными СМИ. Текст интервью опубликован на официальном сайте главы государства.
«У российской стороны может быть миллион разных вопросов касательно двусторонних отношений. Да и у нас может быть миллион вопросов. Но когда люди хотят закончить войну, нормализовать отношения, они говорят: да бог с ней, с той аджендой, давай встретимся, давай, поехали», — сказал Зеленский.
Президент Украины обвинил Москву в «оттягивании» начала переговоров. Зеленский заявил, что на встрече с Путиным можно обсуждать только конфликт в Донбассе. Напомним, президент России готов к диалогу, а также к реализации Минских соглашений. Вот только, по словам Путина, к выполнению договоренностей должен быть готов Киев.
В Берлине радикалы устроили бой с полицией из-за заброшенного дома
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Около 60 немецких полицейских получили ранения при попытке выселить леворадикалов, облюбовавших пустующее здание в германской столице. О происшествии сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию немецких СМИ. Стражам порядка противостояли около 200 человек. Они подожгли самодельные баррикады и забрасывали полицию камнями с крыш соседних зданий. Лица «жильцов» заброшенного дома были закрыты платками и балаклавами. В операции берлинским стражам порядка пришлось задействовать спецтехнику, в том числе водомет. Один человек из числа протестующих был задержан. Ранения стражей порядка оказались легкими, все пострадавшие продолжат службу.
Обязательную вакцинацию для некоторых работников ввели на Сахалине
Global Look Press / Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Обязательную вакцинацию от COVID-19 вводят в Сахалинской области, сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова на брифинге в четверг. Такая мера применяется для сотрудников, занятых в сферах обслуживания, образования и здравоохранения. По словам Фунтусовой, иммунизация начнется в понедельник, 21 июня.