В Берлине радикалы устроили бой с полицией из-за заброшенного дома. События дня

Бывший президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что саммит в Женеве оказался успешным для Москвы, а Вашингтон, по результатам встречи, «ничего не получил». Трамп также заявил, что действующая американская администрация под руководством нового президента страны Джозефа Байдена не смогла оказать достаточного противодействия РФ в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Саммит состоялся 16 июня в Женеве. Лидеры двух сверхдержав Путин и Байден договорились о возвращении послов в Москву и Вашингтон, а также о создании рабочих групп по вопросам кибербезопасности и о возможном обмене заключенными.

Зеленский обратился к Путину на русском языке

president.gov.ua / Офіс Президента України

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому коллеге Владимиру Путину на русском языке во время беседы с иностранными СМИ. Текст интервью опубликован на официальном сайте главы государства.

«У российской стороны может быть миллион разных вопросов касательно двусторонних отношений. Да и у нас может быть миллион вопросов. Но когда люди хотят закончить войну, нормализовать отношения, они говорят: да бог с ней, с той аджендой, давай встретимся, давай, поехали», — сказал Зеленский.

Президент Украины обвинил Москву в «оттягивании» начала переговоров. Зеленский заявил, что на встрече с Путиным можно обсуждать только конфликт в Донбассе. Напомним, президент России готов к диалогу, а также к реализации Минских соглашений. Вот только, по словам Путина, к выполнению договоренностей должен быть готов Киев.