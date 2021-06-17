Украинский беспилотник «уничтожил» российский Т-90 во время испытаний

Киев, 17 июня. Украинские разработчики представили концепт нового ударного стелс-беспилотника ACE ONE, который якобы способен уничтожить российское вооружение.

В Сети было опубликовано видео, на котором дрон поражает ракетой другой беспилотник, похожий на российский (БПЛА) «Орион». После этого украинская разработка успешно «уничтожает» танк Т-90, передает «ПолитРоссия».

Согласно задумке разработчиков, ACE ONE должен будет применять высокоточное управляемое вооружение против наземных и воздушных целей. При этом он получит возможность переносить оружие весом до тонны.

Над данным проектом работают 25 украинских ученых и специалистов в области авиакосмической отрасли.

Ранее сообщалось, что на Украине продемонстрировали макет зенитной установки. Однако часть узлов «нового» вооружения была заимствована от комплексов С-300.