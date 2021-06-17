Торги Мосбиржи открылись с укрепления доллара

Москва, 17 июня. Национальная валюта США продемонстрировала рост к рублю на старте торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость доллара по сравнению с уровнем закрытия прошлых торгов выросла на 13,75 копейки и составила 72,7 рубля.

Курс европейской валюты, наоборот, снизился в начале торговой сессии. Он опустился на одну копейку и достиг 87,1 рубля за денежную единицу.

Российская валюта способна укрепить свои позиции до 68 рублей за доллар и 85 рублей за евро до конца лета 2021 года. Таким прогнозом поделился основатель Frendex Group Руслан Пичугин.