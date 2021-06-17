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Трамвай насмерть сбил велосипедистку на юго-востоке Петербурга

  /   Обновлено: 17 июня 2021 09:14
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Происшествия
Трамвай насмерть сбил велосипедистку на юго-востоке Петербурга
Группа ВКонтакте ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ

Санкт-Петербург, 17 июня. Водитель трамвая допустил наезд на женщину, пытавшуюся пересечь железнодорожные пути в Невском районе Северной столицы.

Подробностями трагедии поделились подписчики паблика «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте». Все произошло в минувшую среду, 16 июня, в районе остановки «Запорожская улица».

«Умерла до приезда скорой. Переходя трамвайные пути, была в наушниках, очевидцы говорят, трамвай сигналил, но остановиться не смог», — сообщил один из очевидцев трагедии.

Ранее сообщалось о столкновении легкового автомобиля и мотоцикла на пересечении Пражской улицы и проспекта Славы. По уточненным данным, мужчина за рулем двухколесного транспорта после удара отлетел на несколько метров, сообщали «Невские Новости».

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трамвай запорожская улица велосипедистка
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