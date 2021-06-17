Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июня 09:13
09:11
Армия
Украинский беспилотник «уничтожил» российский Т-90 во время испытаний
09:10
Общество
Иммунолог Викулов развеет мифы о вирусных заболеваниях на брифинге в «Патриоте»
09:08
Экономика
Торги Мосбиржи открылись с укрепления доллара
09:07
Происшествия
Трамвай насмерть сбил велосипедистку на юго-востоке Петербурга
09:07
Общество
Обширный антициклон вернет в Петербург жаркую погоду
08:58
Политика
«Неуклюжий Байден»: американцы обсудили саммит США и РФ
08:57
Общество
«Мы не хотим твоей войны»: украинцы недовольны милитаризмом Зеленского
08:51
Общество
Психолог рассказала, как облегчить долгое путешествие с детьми
08:46
Общество
«Не слава, а позор Украине»: в Сети возмущены памятником Петлюре в Полтаве
08:44
Евро 2020
Миранчук скромно высказался о победном голе в ворота Финляндии
Все новости

«Неуклюжий Байден»: американцы обсудили саммит США и РФ

Политика
«Неуклюжий Байден»: американцы обсудили саммит США и РФ
Global Look Press  /  Oliver Contreras / Kremlin Pool

Вашингтон, 17 июня. Переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина обсудили граждане США. Пользователи Twitter поделились своими ожиданиями от встречи.

Американцы высказали свое мнение о главах государств. Многие граждане не уверены в том, что глава Белого дома способен принимать участие в сложных и длительных переговорах. Об этом сообщает Regnum.

«За последнюю неделю Байден появляется на новостном мероприятии с опозданием на три часа и отвечает на пять вопросов от заранее выбранных дружественных журналистов и с трудом это делает. Путин сидит на 90-минутном интервью для NBC News, где его допрашивают, и он ещё играет в игры разума с журналистом, наматывая круги вокруг него», — отметил @RealSaavedra.

Пользователь @ErnieJoe4 написал, что российский лидер точно не поменяет свои планы. Запинающийся и неуклюжий Байден явно не сможет его переубедить.

«У Запада нет выбора, кроме как уважать лидеров и России, и Китая. Байден знаком с Путиным и знает, что он опытный переговорщик. У Америки есть плохая привычка: отдавать маленькие вещи, не получая ничего взамен. И эти маленькие уступки возрастают со временем», — ответил @TheStinger8.

Комментатор @EricMMatheny надеется, что Байден успел насладиться завтраком. На саммите США и России Путин съест его на обед.

Ранее французское издание Le Figaro заявило, что на переговоры Москвы и Вашингтона российский лидер подошел с позиции силы. Глава Белого дома считает Россию ключевым игроком в геополитике.

Вернуться назад

Все новости / Политика / «Неуклюжий Байден»: американцы обсудили саммит США и РФ
путин байден соцсети саммит
Комментировать
Эксклюзив
Годовалая девочка погибла под колесами ростовской легковушки
Годовалая девочка погибла под колесами ростовской легковушки
Самое популярное
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Политика 147455 16 июня 2021
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 101292 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 86811 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 66307 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Политика 57616 16 июня 2021
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Рейтинг@Mail.ru