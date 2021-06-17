«Неуклюжий Байден»: американцы обсудили саммит США и РФ

Вашингтон, 17 июня. Переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина обсудили граждане США. Пользователи Twitter поделились своими ожиданиями от встречи.

Американцы высказали свое мнение о главах государств. Многие граждане не уверены в том, что глава Белого дома способен принимать участие в сложных и длительных переговорах. Об этом сообщает Regnum.

«За последнюю неделю Байден появляется на новостном мероприятии с опозданием на три часа и отвечает на пять вопросов от заранее выбранных дружественных журналистов и с трудом это делает. Путин сидит на 90-минутном интервью для NBC News, где его допрашивают, и он ещё играет в игры разума с журналистом, наматывая круги вокруг него», — отметил @RealSaavedra.

Пользователь @ErnieJoe4 написал, что российский лидер точно не поменяет свои планы. Запинающийся и неуклюжий Байден явно не сможет его переубедить.

«У Запада нет выбора, кроме как уважать лидеров и России, и Китая. Байден знаком с Путиным и знает, что он опытный переговорщик. У Америки есть плохая привычка: отдавать маленькие вещи, не получая ничего взамен. И эти маленькие уступки возрастают со временем», — ответил @TheStinger8.

Комментатор @EricMMatheny надеется, что Байден успел насладиться завтраком. На саммите США и России Путин съест его на обед.

Ранее французское издание Le Figaro заявило, что на переговоры Москвы и Вашингтона российский лидер подошел с позиции силы. Глава Белого дома считает Россию ключевым игроком в геополитике.