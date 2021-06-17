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«Мы не хотим твоей войны»: украинцы недовольны милитаризмом Зеленского

Общество
«Мы не хотим твоей войны»: украинцы недовольны милитаризмом Зеленского
Федеральное агентство новостей

Киев, 17 июня. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, Киев может создать самую мощную армию в Европе, если ему не поможет Запад. Украинцы раскритиковали слова главы государства.

Политик отметил, что, если Украина будет одинока, то у нее не будет иного выбора. Ей придется самостоятельно решать проблему глобальной безопасности. Об этом сообщает Regnum.

«Я-то думала у нас уже семь лет как самая мощная армия в мире, а он только создавать собрался», — написала Ksenia K.

Пользователь Nata Natasha I. отметила, что на эти цели у Украины будет финансирование. Сразу после перекрытия газопровода она продаст трубу и заработает денег.

«Для этого нужна экономика, а ее нет. Не бывает мощной армии без мощной промышленности и науки», — отметил Вячеслав Викторович Е.

Галина К. не понимает, неужели президент, являющийся гарантом конституции, может решать конфликты только силой. Зачем, в таком случае, нужны Минские договоренности?

«Мы хотим мира и нормальной человеческой жизни. Мы не хотим твоей армии и твоей войны», — отреагировал Сергей А.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков высмеял слова президента Зеленского о том, что Украина создаст самую мощную армию в Европе.

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украина зеленский армия соцсети
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