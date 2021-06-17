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Психолог рассказала, как облегчить долгое путешествие с детьми

Общество
Психолог рассказала, как облегчить долгое путешествие с детьми
pixabay.com  /  Vitor Vitinho

Москва, 17 июня. Отправляясь в долгие путешествия с детьми, необходимо заботиться о смене деятельности ребенка каждые 30-40 минут, чтобы поездка была легче.

В длительной поездке нужно помнить про физиологические особенности ребенка и думать, чем его занимать во время дороги. Об этом рассказала психолог-консультант Наталья Панфилова телеканалу «Звезда».

«С детьми бывает непросто. Все зависит от возраста, потому что маленькие дети хотят новых впечатлений», — отметила Панфилова.

Путешествуя на машине, нужно чаще выходить с ребенком на свежий воздух, чтобы размяться. Уставшие от активных игр дети быстрее засыпают.

Крым ежегодно привлекает тысячи туристов, и у каждого есть возможность выбрать отдых по душе. Но как быть, если вы отправляетесь на отдых на полуостров с детьми в 2021 году? Где будет по-настоящему удобно, интересно и ненакладно семьям с малышами? Журналист ФАН разбирался, когда действительно стоит ехать в Крым, где отдохнуть с детьми недорого, и какие популярные курорты для семейного отдыха точно не подойдут.

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