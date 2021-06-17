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Иммунолог Викулов развеет мифы о вирусных заболеваниях на брифинге в «Патриоте»

Общество
Иммунолог Викулов развеет мифы о вирусных заболеваниях на брифинге в «Патриоте»
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Власти Москвы, Подмосковья, Кемеровской области и Сахалина уже объявили об обязательной вакцинации от коронавируса 60% работников сфер услуг, образования, транспорта, ЖКХ, а также госслужащих. Насколько реалистична подобная задача, сколько времени займет ее выполнение и почему граждане России так боятся вакцинации?

В студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» на эти и другие вопросы ответит директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций врач — иммунолог-аллерголог, инфекционист Георгий Викулов. Брифинг состоится в четверг, 17 июня, в 16:30.

Напомним, вакцинация от коронавируса в России началась 15 декабря 2020 года, на сегодняшний день в стране полностью привиты 9,83%, однократно — 12,71%. 

Темпы вакцинации за последнюю неделю:

— 130 399 человек в день (0.09% от населения) — количество новых привитых в день;

— 417/529/641 — дней до вакцинации 50/60/70% населения с таким темпом.

В целом в России осталось 386 дней до вакцинации 60% взрослого населения (около 69 млн человек).

Наша страна находится на 12-м месте по доле вакцинированных граждан — после Китая, США, Индии, Бразилии, Великобритании и других стран.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

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Все новости / Общество / Иммунолог Викулов развеет мифы о вирусных заболеваниях на брифинге в «Патриоте»
вакцинация коронавирус covid-19 викулов
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