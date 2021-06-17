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«Не слава, а позор Украине»: в Сети возмущены памятником Петлюре в Полтаве

Общество
«Не слава, а позор Украине»: в Сети возмущены памятником Петлюре в Полтаве
wikipedia.org

Полтава, 17 июня. В центре Полтавы будет установлен памятник военному деятелю Симону Петлюре. Это событие вызвало широкий резонанс общественности, которая высказала критику через соцсети.

Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский вспомнил, что за годы своей деятельности глава Директории Украинской народной республики преследовал евреев, что нередко заканчивалось убийствами. Он не понимает, какую пользу Петлюра принес Полтаве. Об этом сообщает Regnum.

«Тем же занимаются украинские батальоны на Донбассе с 07.04.2014 года», — отметил Сергей К.

Другой пользователь заявил, что на Украине для возведения памятника нужно убить очень много людей. Возможно, если бы не было людей, которые устанавливают монументы на площадках, то не было бы войн.

«Ну, а кому ещё ставить памятники на Украине? Советскому военачальнику Сидору Ковпаку, что ли? Или Герою Советского Союза Людмиле Павлюченко? Когда же дождёмся памятника Гитлеру в центре Киева? А то как-то неконсистентно получается», — заявил Eugene G.

Светлана С. интересуется, как на эту ситуацию смотрят местные жители. Неужели полтавчане готовы поставить памятник террористу:

«На футболках сборной Украины нужно писать не «Слава Украине» а «Позор Украине», — отметил Vitalik L.

Ранее политолог Игорь Друзь в интервью для Федерального агентства новостей заявил, что «фан-зона ненависти» во Львове с большой вероятностью проплачена ради натаскивания украинской молодежи против России.

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памятник соцсети петлюра полтава
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