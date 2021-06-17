Миранчук скромно высказался о победном голе в ворота Финляндии

Санкт-Петербург, 17 июня. Полузащитник сборной России Алексей Миранчук скромно прокомментировал победный гол в ворота сборной Финляндии в матче чемпионата Европы 2020 года.

Игрок отметил, что он не сделал ничего особенного: «убрал под левую — пробил, попал». Он добавил, что игра с финнами была непростой, но на Евро-2020 легких игр не бывает.

«Радует, что получилось быть сконцентрированными до конца. Когда все сосредоточены, то мы и получаем удовольствие от футбола, и приносим радость болельщикам. Дания? Не хочу ничего предсказывать, движемся от матча к матчу. Этот этап прошли, впереди следующий», — сказал Миранчук в разговоре с «Чемпионатом».

Во втором туре группового этапа Евро-2020 россияне выиграли у финнов с минимальным счетом — 1:0. Теперь сборной России предстоит сыграть с датчанами. Матч состоится в Копенгагене 21 июня.