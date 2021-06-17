«Давно пора»: украинцы оценили слова Зеленского о захвате Киева Россией

Киев, 17 июня. Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что в России разрабатывают варианты захвата Харькова, Одессы и Киева. Украинцы через соцсети высмеяли это заявление.

Украинский лидер дал интервью для Agence France-Presse, Reuters и Associated Press, в котором поделился о якобы враждебных планах соседнего государства. Журналист Максим Назаров в своем Telegram-канале поинтересовался, что же теперь делать населению. Об этом сообщает Regnum.

«Учить гимн России, перешивать вышиванку в косоворотку, плести лапти», — пошутила Ir S.

Пользователь под ником Kyrortnik резко раскритиковал президента. Он недоумевает, как народ мог его выбрать.

«По его логике, что, нам пора шить триколоры? Или оружие покупать? Или туалетную бумагу, как наши люди любят? Что? Вот же полудурок!» — продолжил комментатор.

Алексей Т. поразмышлял на тему, если бы Россия действительно решила захватить Киев. По его мнению, обычные люди не заметят разницы. Ему надоел период, когда государство повсюду видит врагов, кроме США, которые находятся на другом континенте.

«Давно пора, сколько ждать можно!» — добавил Артур Б.

Украинец под ником Боб Марля смеется над правительством. Он вспомнил, что украинские власти пугают народ захватом на протяжении семи лет, да только это все никак не произойдет.

«Да люди молятся на юго-востоке чтоб это уже наконец-то свершилось!» — написал MIXO.

Ранее политолог-американист Рафаэль Ордуханян объяснил, почему Украину не ждут в НАТО.